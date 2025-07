Dois servidores do IBGE morrem carbonizados em incêndio florestal no DF

Foto:Reprodução/CBMDF | Dois servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram encontrados mortos na tarde desta terça-feira (29/7). O

s corpos estavam carbonizados e a principal suspeita é a de que eles tenham perdido a vida durante um incêndio florestal que atingiu o Residencial Tororó, situado entre São Sebastião e Santa Maria, em frente à Reserva Ecológica do IBGE.

Os trabalhadores, identificados como Valmir de Souza e Silva e Manoel José de Souza Neto, ambos de 65 anos, eram brigadistas do órgão e combatiam as chamas que atingiam a vegetação na reserva.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) fez o resgate dos corpos e debelou o fogo que devastava a região.

“Durante os trabalhos, as guarnições foram solicitadas para auxiliar na busca de dois prestadores de serviço do IBGE que também atuavam no combate, porém em outro ponto. O chamado foi às 15h37”, informou o Corpo de Bombeiros, em nota.

Após alguns minutos do chamado, os dois cadáveres foram encontrados. O local foi isolado e a Polícia Civil (PCDF) e a Polícia Militar (PMDF) foram acionadas.

Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio.

Um minuto de silêncio e luto

O IBGE decretou luto de três dias pela morte dos servidores. Valmir e Manoela eram técnicos em planejamento e infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, concedia uma entrevista coletiva quando recebeu a notícia da morte dos dois servidores. Em respeito às vítimas, ela pediu um minuto de solêncio.

