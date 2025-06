Dois suspeitos morrem em confronto com a PM no Pará

Foto:Reprodução | Dois homens, identificados como Mateus da Silva Soares e Anderson Sales Pinheiro, morreram em um confronto com a Polícia Militar do Pará, na noite da última sexta-feira (27), no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, sudeste do estado.

De acordo com a corporação, os dois suspeitos estavam em uma motocicleta Honda Pop vermelha e foram apontados como autores de uma tentativa de homicídio registrada mais cedo, em uma conveniência localizada na Avenida C5, na mesma região. A dupla teria atirado contra duas pessoas durante a ação.

Após receber a denúncia, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas para localizar os envolvidos. Agentes do Grupamento Águia localizaram os suspeitos e tentaram realizar a abordagem.

Conforme os policiais, um dos homens reagiu atirando contra a guarnição, que respondeu aos disparos. Ele foi atingido e morreu no local.

O segundo suspeito fugiu pulando muros de residências próximas. Um cerco foi montado com apoio de outras viaturas e, durante a perseguição, ele também teria disparado contra os policiais. Na troca de tiros, foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

Com os dois suspeitos, a polícia apreendeu duas armas de fogo do tipo revólver calibre .38, que foram apresentadas à autoridade policial de plantão para os devidos procedimentos legais.

Em nota, a Polícia Civil informou que as vítimas, do ataque realizado pela dupla, foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico. “Perícias foram solicitadas e o caso segue sob investigação pela Seccional de Parauapebas”, acrescentou.

Fonte: O Liberal

