Dois trabalhadores morrem esmagados por poste enquanto faziam manuntenção elétrica em MT

Dois trabalhadores morrem esmagados por poste enquanto faziam manuntenção elétrica — Foto: Reprodução

As vítimas foram identificadas como Jailson Aragão, de 41 anos, e Eleakyn Regys de Souza, de 30 anos.

Dois trabalhadores de uma empresa particular de energia morreram esmagados por um poste em um trecho que liga os municípios de Arenápolis a Santo Afonso, a 250 e 266 km de Cuiabá, nesse domingo (20). As vítimas foram identificadas como Jailson Aragão, de 41 anos, e Eleakyn Regys de Souza, de 30 anos.

O g1 entrou em contato com a empresa responsável pelo trabalho de manutenção, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

De acordo com a Polícia Militar, o proprietário da empresa estava acompanhando os serviços junto com as duas vítimas em uma rede elétrica, quando um poste rompeu e caiu sobre o veículo de manutenção e, em seguida, atingiu os trabalhadores.

As equipes médicas quando chegarem no local, encontraram as duas vítimas já sem vida. O caso é investigado pela Polícia Civil.

