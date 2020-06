Dois Progressenses são mortos no Mato Grosso

A Polícia Civil de Sinop no Mato Grosso encontra, na madrugada dessa sexta feira (19), dois homens mortos com tiros ao lado de um Ford Ecosport, com placas de Novo Progresso (PA), na avenida Rute de Souza Silva, próximo ao Residencial Brasília. O Corpo de Bombeiros foi ao local, mas quando chegou ambos estavam sem vida. Eles foram identificados como Edezio Mendes Alves Júnior ,42 anos,e Wanderley José Silva Júnior.

De acordo com o tenente da Polícia Militar, Romening dos Santos Silva “preliminarmente verificamos que eles foram atingidos quando ainda estavam dentro do veículo. Após serem atingidos, conseguiram sair e caíram ao lado do carro”, destacou.

Segundo o investigador Wilson Santos, “os tiros foram efetuados tanto de dentro para fora, quando de fora para dentro do veículo e possivelmente foi utilizado um revólver calibre 38 e uma pelo menos uma pistola 380”.

No interior do veículo foram encontrados ‘tickets’ de pedágio do trajeto Cuiabá/Sinop. Uma carteira de assessor parlamentar também estava no veículo.

Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

