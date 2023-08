Dona da Vivo oferecerá internet da Starlink no Brasil

(Imagem/Reprodução: Oficina da Net) – A Starlink, empresa de satélites da SpaceX, de Elon Musk, expande suas operações na América Latina. Sua parceria mais recente é com a Telefónica, controladora da Vivo no Brasil. Através do braço TGS (Telefónica Global Solutions), a Starlink levará internet a clientes em áreas rurais e remotas.

Essa colaboração permite à Telefónica oferecer serviços de conexão fixos e móveis onde outros meios não alcançam. Isso inclui até veículos em movimento. A operação já começou no México e se expandirá gradualmente para o Brasil, Peru, Colômbia, Chile e Espanha.

Elon Musk apresentou essa nova operação da Starlink no início de 2023. A estratégia é firmar acordos com distribuidores autorizados, como a Telefónica. Assim, atrai clientes empresariais com serviços corporativos aprimorados e um terminal projetado para conexões em veículos.

Fundada em 2019, a Starlink tem como missão levar internet rápida e de baixa latência para lugares remotos. Isso é possível graças a uma constelação mundial de satélites que orbitam a Terra em baixa altitude. O serviço de internet por satélite da SpaceX chegou ao Brasil no ano passado, inicialmente nas regiões Sul e Sudeste. Com a parceria com a Vivo, sua oferta aumentará.

A indústria de satélites está vivendo uma revolução sem precedentes. Nesse contexto, a Telefónica Global Solutions tem muitos anos de experiência oferecendo soluções via satélite de valor agregado. Agora, ao lado da Starlink Enterprise, planeja entregar soluções de nova geração aos seus clientes. O objetivo é alcançar velocidades de quase 350 Mbps, mesmo em condições climáticas adversas.

