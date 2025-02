Dona de creche é filmada ao agredir bebê de 2 anos em Osasco (SP)

Foto: Reprodução | A dona de uma creche particular em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, que também é diretora do estabelecimento, é acusada de agredir um bebê de 2 anos. A agressão foi gravada por câmeras de monitoramento dentro da Escola de Educação Infantil Alegria de Saber, no bairro Padroeira, durante uma refeição do garoto.

Nas imagens, feitas por uma ex-funcionária, Marina Rodrigues de Lima chacoalha o aluno e tenta obrigá-lo a tomar um líquido.

Ambos estão sentados em um banco. Ao perceber a resistência, ela dá tapas no rosto do menino.

Dona de creche investigada por maus-tratos

Marina Rodrigues de Lima é investigada pela Polícia Civil por maus-tratos e lesão corporal. O caso está no 8º Distrito Policial de Osasco.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o episódio não é isolado. A mulher é investigada por agressões contra crianças de 2 e 3 anos, ocorridas na mesma creche.

“A autoridade policial analisa imagens de câmeras de segurança e realiza a oitiva de testemunhas, funcionários e demais envolvidos”, destacou a pasta, em nota.

Os laudos dos exames de corpo de delito estão em análise.

