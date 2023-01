Dona de moto oferece recompensa para recuperar moto furtada de dentro de residência em Novo Progresso;vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A moto estava estacionada na garagem da residência, localizada na avenida São Domingos, no Bairro Bela Vista. Ainda conforme relatos da vítima, o criminoso adentro a residência pulou a janela e furtou celulares, capacete, pegou a chave e furtou a motocicleta. As imagens de câmeras de segurança da redondeza flagram duas pessoas, uma ficou fora da residência mais abaixo da avenida e outro cometeu o furto.

