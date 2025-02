Donald Trump completa um mês de governo; veja as principais medidas adotadas

Foto: Reprodução | Presidente dos Estados Unidos completou um mês de governo nesta quinta-feira (20), com várias medidas aprovadas

Nesta quinta-feira (20), completa um mês desde a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Desde o primeiro dia no cargo, Trump tem colocado em prática suas promessas de campanha, tomando decisões que impactam diretamente a política interna e externa do país. Este mês foi marcado por uma série de medidas executivas, polêmicas e desafios políticos. Confira as principais abaixo.

1. Imigração e a proibição de entrada de refugiados

Logo nos primeiros dias de governo, Trump assinou uma das ordens executivas mais controversas de sua presidência: a proibição de entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana – Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen. A medida gerou protestos em algumas cidades dos EUA e levou a disputas legais, com algumas cortes decidindo bloquear temporariamente a ordem. O governo tem defendido a medida como uma forma de proteger o país contra o terrorismo.

2. Retirada do Acordo de Paris sobre o clima

Trump manteve sua promessa de campanha de retirar os EUA do Acordo de Paris, um pacto internacional firmado em 2015 para combater as mudanças climáticas. A decisão foi celebrada pelos setores industriais que acreditam que as regras ambientais prejudicam a economia, mas gerou críticas internacionais. Trump também assinou ordens para revogar regulações ambientais impostas durante o governo de Barack Obama.

3. Reforma da saúde e a substituição do Obamacare

A reforma do sistema de saúde americano foi uma das promessas mais aguardadas de Trump. Em seu primeiro mês, o presidente enviou ao Congresso um projeto para substituir o Affordable Care Act, conhecido como Obamacare. A proposta visa revogar e substituir o sistema atual, mas ainda enfrenta resistência dentro do próprio Partido Republicano e oposição dos democratas, tornando-se um dos temas mais complexos do início de seu governo.

4. Ordem executiva sobre a construção do muro na fronteira com o México

Trump também avançou com sua promessa de campanha de construir um muro na fronteira entre os EUA e o México. Uma das primeiras ações foi assinar uma ordem executiva para iniciar a construção da barreira, além de estabelecer que o México pagará pela obra, uma afirmação que o governo mexicano negou repetidamente. A construção do muro é uma das questões centrais de sua política de imigração e segurança.

5. Nomeação de juízes e o foco na Suprema Corte

Outra medida significativa foi a nomeação de Neil Gorsuch para a Suprema Corte dos Estados Unidos, preenchendo a vaga deixada pela morte do juiz Antonin Scalia em 2016. A escolha foi celebrada pelos conservadores e representa uma vitória para Trump na busca por um Judiciário mais alinhado com sua agenda política. A nomeação foi rapidamente confirmada pelo Senado, solidificando sua influência nas cortes superiores.

6. Política externa e a relação com aliados

No cenário internacional, Trump seguiu uma postura de distanciamento com algumas potências, como a União Europeia, enquanto reforçou laços com aliados tradicionais, como Israel e os países do Golfo Pérsico. Ele também tem dado atenção especial à relação com a Rússia, algo que continua a gerar discussões em razão das alegações de interferência russa nas eleições presidenciais de 2016.

7. Desafios internos e a oposição do Partido Democrata

Internamente, Trump enfrentou desafios, com críticas da oposição democrata sobre suas ações e políticas. Manifestantes saíram às ruas contra as medidas de imigração, e as escolhas para cargos-chave no governo. Além disso, a imprensa tem cobrado o governo por seu estilo de comunicação.

Fonte: CNN Brasil

