Donald Trump confirma saída de EUA da Unesco

Presidente repete decisão de primeiro mandato, alegando agenda “woke” da agência da ONU.

Em mais uma decisão controversa aos olhos dos especialistas em política e internacionalistas, o presidente norte-americano Donald Trump acaba de anunciar uma medida que já havia tomado em seu primeiro mandato.

Segundo ele, os Estados Unidos sairão da Unesco, a agência de cultura e educação das Nações Unidas, conforme anunciado nesta terça-feira (22). A decisão entrará em vigor em 31 de dezembro de 2026, marcando mais um capítulo na relação conturbada entre Washington e os organismos multilaterais.

A porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, justificou a decisão afirmando que a Unesco “apoia causas culturais e sociais woke e divisórias, totalmente desalinhadas com as políticas de bom senso pelas quais os americanos votaram em novembro”.

Segundo a administração Trump, a Unesco possui “uma agenda globalista e ideológica para o desenvolvimento internacional em desacordo com a política externa de ‘America First'”, repetindo o slogan característico da administração republicana.

Histórico das relações EUA-Unesco: um padrão de idas e vindas

Esta não é a primeira vez que os Estados Unidos se retiram da Unesco. A relação entre o país e a agência da ONU tem sido marcada por instabilidade política:

1945: EUA aderem à fundação da Unesco;

Década de 1980: Ronald Reagan retira o país, alegando corrupção e viés pró-soviético;

2003: George W. Bush reintegra os EUA após reformas na agência;

2019: Trump anuncia primeira saída durante mandato inicial;

2021: Joe Biden reverte decisão e retorna à Unesco.

Questão palestina continua como ponto de tensão

Um dos fatores mencionados pelo Departamento de Estado foi a admissão da Palestina como Estado-membro da Unesco em 2011. Israel saudou a decisão americana, repetindo o apoio demonstrado em 2019, quando a primeira retirada foi anunciada conjuntamente com Tel Aviv.

Funcionários da Unesco, no entanto, contestam essas alegações, afirmando que todas as declarações relevantes da agência foram acordadas entre Israel e palestinos nos últimos oito anos.

Unesco se prepara para perda de financiamento norte-americano

A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, expressou profundo pesar pela decisão, mas revelou que a agência se preparou para esse cenário.

Por meio da diversificação de fontes de financiamento, a organização reduziu sua dependência dos recursos americanos para cerca de 8% do orçamento total.

“As razões apresentadas pelos EUA são as mesmas de sete anos atrás, embora a situação tenha mudado profundamente e as tensões políticas tenham diminuído”, declarou Azoulay, destacando que a Unesco hoje é “um fórum raro para o consenso sobre multilateralismo”.

O que é a Unesco e qual sua importância global?

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura foi fundada após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de promover a paz pela cooperação internacional.

Com sede em Paris, a agência é mundialmente conhecida por:

Patrimônios Mundiais: Lista que inclui desde o Grand Canyon (EUA) até a antiga Palmira (Síria)

Proteção da liberdade de imprensa;

Promoção da educação sexual;

Defesa da igualdade de gênero;

Educação sobre Holocausto e combate ao antissemitismo.

EUA de saída de organismos internacionais

A saída da Unesco faz parte de um padrão mais amplo da administração Trump de retirada de organismos multilaterais. Durante seu primeiro mandato, o presidente também retirou os EUA de:

Organização Mundial da Saúde (OMS);

Acordo de Paris sobre mudanças climáticas;

Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Ao retomar a presidência em janeiro de 2025, Trump reestabeleceu essas medidas, sinalizando uma política externa mais isolacionista.

