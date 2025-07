Dono de área desmatada é preso em flagrante durante “Operação Curupira” em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Uma ação de fiscalização realizada no domingo 27, de julho de 2025, como parte da 62ª fase da Operação Curupira, resultou na prisão em flagrante de um homem de 60 anos, proprietário de uma área devastada no Km 46 da BR-163, em Novo Progresso (PA). A operação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas).

Durante a ação, o suspeito foi flagrado com duas motosserras sem autorização legal. Ao ser abordado, tentou subornar os agentes oferecendo R$ 5 mil para evitar autuação, sendo então preso por corrupção ativa e crimes ambientais, conforme os artigos 50 e 51 da Lei 9605/98.

Além das motosserras, também foi apreendida uma carregadeira usada na área. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, a prisão é reflexo da atuação investigativa da operação, que visa alcançar os mandantes dos crimes ambientais. “Seguiremos firmes contra ilícitos ambientais e na responsabilização dos verdadeiros autores”, afirmou.

Sobre a Operação Curupira

A Operação Curupira foi deflagrada em fevereiro de 2023 e atua no combate ao desmatamento ilegal e à exploração de recursos naturais na floresta amazônica paraense. Atualmente, a operação conta com três bases fixas, localizadas nos municípios de Novo Progresso, São Félix do Xingu e Uruará.

Desde seu início, a Curupira já apresenta números expressivos:

2260 fiscalizações realizadas

Mais de 90 prisões em flagrante efetuadas

52 inquéritos policiais instaurados

27 fianças arbitradas

220 autos de infração lavrados

58 termos circunstanciados de ocorrência (TCOs)

Mais de 200 armas e 679 munições apreendidas

A operação é integrada por agentes da Segup, Semas, Polícias Civil, Militar e Científica, além do Corpo de Bombeiros Militar, em um esforço conjunto para garantir o cumprimento da legislação ambiental e a proteção da Amazônia.

