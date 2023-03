Dono de bar que matou cliente em Capitão Poço é preso

Homem confessou o crime | (Foto:Divulgação / PCPA).

Gedenilson Mesquita de Souza foi preso pela Polícia Civil na última quinta-feira (23) após matar um homem no próprio bar em Capitão Poço

A Polícia Civil prendeu na última quinta-feira (23) Gedenilson Mesquita de Souza, acusado de matar um homem no município de Capitão Poço. A prisão ocorreu no município de São Miguel do Guamá, região nordeste paraense.

O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (23), por volta de 1h da manhã, no bar do acusado, que fica localizado na Travessa do Goiabarana – área também conhecida como Baixada, em Capitão Poço.

De acordo com testemunhas, o crime ocorreu após um desentendimento entre o dono do bar e a vítima, identificada como Helden da Silva Maria, de 43 anos.

Helden teria dado R$ 20,00 para quitar a conta de uma mulher que também estava no local. Essa atitude não teria agradado o dono do estabelecimento e, por isso, os dois começaram a discutir com Helden. Os dois brigaram e Gedenilson esfaqueou o homem, que não resistiu e morreu.

Quando os policiais militares chegaram ao local, o bar já estava fechado. Mas, a Polícia Civil descobriu que o criminoso havia fugido para o município de São Miguel do Guamá, onde possui parentes.

Na Delegacia de São Miguel, Gedenilson confessou o crime e foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil. A vítima era filho de um ex-vereador de Capitão Poço.

Por:Jornal Folha do Progresso em 24/03/2023/16:07:38

