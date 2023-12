Dono de casa de show é executado com mais de 16 tiros em Pontes e Lacerda

Uma tragédia abalou a cidade de Pontes e Lacerda na noite desta segunda-feira (11), com um brutal assassinato de Adriano Rogério Cavalheiro Campos, de 42 anos, conhecido como “Adriano da Deboxe”. O empresário, que era proprietário de uma casa de show na cidade, foi morto com mais de 16 disparos de arma de fogo em sua própria residência.

O crime ocorreu por volta das 21h, quando Adriano estava no sofá da sala, acompanhado por sua esposa, sogra e filhos. Sua esposa estava na cozinha no momento dos disparos. Segundo relatos dela, os executores chegaram até a porta da sala, realizaram os disparos e fugiram. O portão da residência estava aberto no momento do crime.

Adriano não teve oportunidade de se defender, pois estava deitado no sofá quando foi atingido pelos tiros. Apesar da família estar presente na sala, ninguém mais foi atingido. O cenário do crime chocou os familiares e vizinhos, que rapidamente acionaram as autoridades.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar as acusações do homicídio e identificar os responsáveis pelo homicídio. O motivo do crime ainda é desconhecido, e as autoridades estão empenhadas em esclarecer os fatos e levar os culpados à justiça.

Adriano da Deboxe era uma figura conhecida na comunidade, atuando como empresário no ramo de entretenimento.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2023/08:13:26

