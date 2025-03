Dono de choperia é morto a tiros no Pará

Foto: Ilustrativa | O autor do crime fugiu antes da chegada da guarnição da Polícia Militar.

Um homicídio foi registrado na Cidade Nova, no município de Ananindeua, na madrugada deste sábado (22). As primeiras informações indicam que a vítima é um homem, dono da choperia “Bom de Taco”. A vítima foi identificada como Edgar Barreto, de 45 anos. Também DJ, ele era mais conhecido como Edgar Wolverine.

Os policiais do 6º BPM receberam a informação sobre disparos de arma de fogo naquele estabelecimento comercial. No local, os militares encontraram um homem caído no chão, atingido por disparos de arma de fogo. O autor do crime fugiu antes da chegada da guarnição. Ainda segundo a Polícia Militar, Edgar Barreto era dono do estabelecimento.

A motivação e a autoria do homicídio são desconhecidas até o momento. Com o nome Edgar Wolverine, ele também já havia sido candidato a vereador por Ananindeua, em 2024. Em nota, a Polícia Científica do Pará informa que foi acionada às 1h40 deste sábado, 22, para a remoção do corpo de Edgar Barreto Barbosa, em Ananindeua.

Também em nota, a Polícia Civil informa que a vítima foi identificada como Edgar Barreto Barbosa, de 45 anos. A Divisão de Homicídios esteve no local para fazer os levantamentos iniciais e a Delegacia do Icuí dará prosseguimento nas investigações para identificar e localizar o autor do crime.

Informações sobre o crime podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, com ligação gratuita. Denúncias também podem ser enviadas pelo WhatsApp, no número (91) 98115-9181, com o envio de fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/03/2025/07:37:48

