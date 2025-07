Dono de moto roubada há 8 anos e achada intacta quer voltar a usar o veículo: ‘É um milagre’

Moto roubada em 2016 foi encontrada por trabalhador rural em área de mata em São Sebastião do Oeste — Foto: PM/Divulgação

Autônomo foi assaltado em dezembro de 2016, em Divinópolis, quando seguia para o trabalho. O veículo foi achado na última sexta-feira (25), e ele agora pretende regularizar a documentação e levá-lo para revisão.

O autônomo Valter Diniz de Oliveira, de 55 anos, viveu uma surpresa que chamou de “milagre”. O motivo: ele reencontrou a moto que havia sido roubada à mão armada há oito anos. O veículo foi achado em perfeito estado em uma área de mata fechada na zona rural São Sebastião do Oeste, a cerca de 40 km do local do crime.

Era dezembro de 2016 quando ele seguia para o trabalho por uma estrada na comunidade rural de Amadeu Lacerda, em Divinópolis, e foi abordado por dois homens de moto.

“Eles me enquadraram na estrada. Era 7h da manhã. Primeira vez que fui assaltado. Fiquei sem reação. Entreguei a moto e só pedi a Deus pra que me deixassem ir”, contou Valter.

Sem seguro, a moto era o principal instrumento de trabalho dele.

“Paguei R$ 8 mil nela. E depois de tudo, ainda tive que me virar sem transporte. Mas Deus é tão bom comigo que, três meses depois do roubo, ganhei outra moto num sorteio de uma distribuidora de eletrônicos da qual sou cliente”, contou.

Reencontro inesperado

O reencontro aconteceu depois que um trabalhador rural, de 52 anos, achou a moto abandonada em uma área de mata em São Sebastião do Oeste e acionou a Polícia Militar (PM). Os militares conseguiram acessar o local, de difícil acesso, e confirmaram que se tratava da mesma motocicleta roubada em 2016.

A maior surpresa dos policiais foi o estado de conservação do veículo. Mesmo após tanto tempo desaparecida, a moto estava praticamente intacta. A partir da identificação da moto, a PM localizou o dono.

“Quando me ligaram eu nem acreditei. Uns dias antes eu tinha tirado uma folga para organizar meus papéis e, por sorte, estava com a ocorrência em mãos. Deus foi muito bom comigo”, afirmou.

A moto foi levada para um pátio credenciado da Polícia Civil e deverá ser devolvida para Valter após os trâmites legais.

Ele já faz planos: quer levar o veículo ao mecânico para uma revisão, atualizar a documentação de 2025 e voltar a usá-lo. Segundo Valter, o modelo pode valer cerca de R$ 13 mil atualmente.

“Nunca perdi a fé. Sempre acreditei que Deus não ia me deixar na mão. E aí está a prova: depois de oito anos, a moto voltou para mim. Isso é um milagre”, finalizou.

Fonte: Anna Lúcia Silva, g1 Centro-Oeste de Minas — Divinópolis e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/07/2025/14:56:23

