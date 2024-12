Dono de serraria é assassinado por dupla armada em Ananindeua

Local onde o homicídio ocorreu. (Foto: Redes Sociais)

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (18/12), no bairro Distrito Industrial

Antônio Maria Sousa da Silveira Lopes, mais conhecido como ‘Galego’, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (18/12), no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua. O crime ocorreu na estrada do Estrada do Acampamento, quando a vítima, que era dona de uma serraria, foi surpreendida por dois homens de moto que efetuaram vários disparos de arma de fogo.

Segundo as informações policiais colhidas no local, Antônio estaria acompanhado de uma mulher, ainda não identificada, e teria dispensado os trabalhadores da serraria. Os relatos são que os suspeitos chegaram ao local por volta de 21h e teriam chamado a vítima pelo apelido. Quando Antônio saiu para ver quem estava na porta do estabelecimento, foi alvejado pelos tiros. A vítima morreu na hora.

Vizinhos ouviram os disparos e correram para ver o que ocorreu. Devido a pouca iluminação, ninguém soube repassar mais informações sobre as características dos suspeitos que estavam de moto. Além disso, a vítima teve o celular e uma quantia em dinheiro levada pela dupla. A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento da área. A Polícia Civil também esteve no local para colher as informações que ajudem na elucidação do caso. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e remoção do corpo da vítima. Ainda não há mais detalhes sobre o que poderia ter motivado o crime ou qual linha investigativa será seguida.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia do Distrito Industrial trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. “Testemunhas serão ouvidas e perícias solicitadas para ajudar nas investigações”, comunicaram.

