Dorival Júnior não é mais técnico da Seleção Brasileira, diz site

Em reunião nesta sexta-feira (28), CBF define saida de treinador da Seleção Brasileira. | Rafael Ribeiro/CBF

Segundo o UOL Esporte, a decisão já foi tomada pela cúpula da CBF e o técnico será demitido oficialmente após reunião para discutir os problemas no trabalho.

ASeleção Brasileira de Futebol passa por mudanças em sua comissão técnica. O técnico Dorival Júnior não seguirá à frente da equipe, com a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já tendo decidido pela sua demissão, segundo informações do site UOL Esporte.

A formalização do desligamento ocorrerá em uma reunião marcada para esta sexta-feira (28), entre o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o treinador.

O encontro tem como objetivo entender as questões que levaram à decisão, mas, de acordo com fontes próximas, não há expectativa de reversão da escolha. A CBF já tem uma decisão tomada, e a saída de Dorival Júnior é considerada iminente. O técnico, que assumiu a Seleção após a saída de Tite, enfrentou desafios em sua gestão, com resultados que não atenderam às expectativas de parte da diretoria e da torcida.

RAZÕES DA QUEDA

Entre os principais motivos para a demissão se destacam o futebol insatisfatório apresentado pela equipe, a incoerência em algumas convocações e a derrota contundente para a Argentina por 4 a 1, em Buenos Aires. Essa derrota foi considerada a pior do Brasil em Eliminatórias, sendo comparada ao histórico 7 a 1 contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2014.

A pressão sobre Dorival Júnior aumentou após a goleada sofrida para a Argentina, com jogadores como Vinícius Júnior pedindo mudanças antes do Mundial de 2026. Além disso, a Seleção apresentou um dos piores desempenhos das últimas eliminatórias, com apenas seis vitórias em 14 partidas, o que levou a torcida e parte da imprensa a pedir sua saída.

CANDIDATOS AO CARGO

Com a saída de Dorival Júnior, a CBF inicia a busca por um novo técnico que possa reverter o atual cenário e recolocar a Seleção Brasileira no caminho das vitórias. Nomes como Jorge Jesus, atualmente no Al-Hilal, e Abel Ferreira, do Palmeiras, são especulados como possíveis substitutos. No entanto, o “plano A” da entidade seria novamento Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid.

