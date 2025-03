Dorival promove seis trocas, e Brasil pode ter novidades contra a Argentina

Treino da Seleção Brasileira • Rafael Ribeiro / CBF

O técnico Dorival Júnior fez seis alterações na Seleção Brasileira visando a partida contra a Argentina, marcada para esta terça-feira (25)

Em atividade realizada neste domingo (23), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o treinador Dorival Júnior fez uma série de modificações na equipe que começou a partida contra a Colômbia, na última quinta-feira (20).

As mudanças ocorreram principalmente nas posições de jogadores que estavam anteriormente cortados, como Alisson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Gerson. Esses atletas deram lugar a Bento, Murillo, André e Joelinton, além de Wesley e Savinho, que assumiram as vagas de Vanderson e João Pedro.

As entradas de Bento no lugar de Alisson e a inclusão dos dois volantes convocados já eram esperadas devido aos desfalques na equipe original, enquanto Wesley e Savinho devem ganhar minutos pela boa atuação na vitória contra a Colômbia.

Durante a atividade, a formação escalada por Dorival foi a seguinte: Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Vini Júnior, Rodrygo e Savinho.

A Seleção ainda realizará um último treino na manhã de segunda-feira (25) em Brasília, antes de seguir viagem para Buenos Aires.

Momento e próximo compromisso

O Brasil está em quarto lugar na tabela das Eliminatórias da América do Sul, com 21 pontos conquistados. Já a Argentina, adversária da próxima terça-feira (25), soma 29 pontos e lidera as Eliminatórias para o próximo Mundial.

As equipes se enfrentam no estádio Monumental de Núñez, na Argentina, às 21h (horário de Brasília), na próxima terça-feira (25).

Fonte: CNN BRASIL

