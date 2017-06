Doze apostas dividem mais de R$ 130 milhões na Quina de São João; veja os números

Doze apostas acertaram os cinco números da Quina de São João e, com isso, seus donos terão direito a um prêmio de R$ 11.622.069,29. Os números premiados são: 06 – 07 – 13 – 14 – 26.

Com prêmio total que passou dos R$ 130 milhões, a Quina de São João foi sorteada pela Caixa na noite deste sábado (24) em Campina Grande (PB). O prêmio deste concurso não acumula.

A quadra teve 4.311 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 2.516,56. Já o terno saiu para 236.205 jogos, com prêmio de R$ 69,06. Outras 4.786.382 apostas acertaram o duque, ganhando R$ 1,87.

Para apostar na Quina, basta escolher de 5 a 15 números, entre os 80 disponíveis. O apostador que acertar 5, 4, 3 ou 2 números recebe o prêmio da respectiva faixa.

A Quina tem sorteios de segunda a sábado, sempre por volta das 20h (horário de Brasília). O preço da aposta simples, com 5 números, é R$ 1,50. Os jogos podem ser feitos até as 19h do dia do sorteio.

Por UOL

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...