Doze são presos com “estrutura milionária” em Mato Grosso por tentativa de invasão de fazenda

Suspeitos estavam com carreta e dois contêineres refrigerados, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública

Doze pessoas suspeitas por tentativa de invasão a uma fazenda localizada a 70 quilômetros de Ribeirão Cascalheira, região do Araguaia em Mato Grosso, no sábado (20). Segundo informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), junto ao grupo foram apreendidos uma carreta, um carro e dois contêineres refrigerados, que seriam utilizados como alojamentos.

A ação é a quarta tentativa frustrada de invasão de terras na região do Araguaia em 2023, conforme a pasta.

A ação no último sábado foi realizada em conjunto por policiais militares e civis dos municípios de Água Boa, Canarana, Ribeirão Cascalheira e Nova Xavantina.

Entre os suspeitos, frisa a SESP, sendo três mulheres e nove homens, dois são policiais militares da reserva. Um dos policiais presos estava armado com um revólver, que foi apreendido junto com munições.

Tentativa invasão de terra fazenda em Ribeirão Cascalheira

Conforme o secretário de Estado de Segurança Pública, César Roveri, as forças policiais atuam de forma intensa e rápida para coibir os crimes de invasões em propriedades rurais.

“É uma determinação do governador Mauro Mendes que atuemos com tolerância zero contra o crime de esbulho possessório, que são as invasões de terras, e assim temos feito. A resposta será rápida, como sempre temos agido, pois não iremos permitir nenhum tipo de crime em nosso Estado”, afirma Roveri.

Fonte: Canal Rural Mato Grosso e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 24/05/2023/09:13:12

