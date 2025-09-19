Dr. Daniel volta a ser investigado por esquema envolvendo mansão de R$4 milhões no Ceará

Foto: Reprodução | De acordo com as investigações, a mansão teria sido paga por companhias com contratos firmados com a Prefeitura de Ananindeua, caracterizando propina.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), através do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), voltou a apreender documentos na Prefeitura de Ananindeua e cumprir mandados no município. A nova ação acontece pouco mais de um mês após a Operação Hades, que havia bloqueado cerca de R$500 milhões em bens do prefeito Dr. Daniel (PSB) e de seus aliados.

Na primeira fase, a investigação apontou desfalques e fraudes milionárias em contratos públicos, além de supostas propinas ligadas a licitações. Entre os bens apreendidos estavam relógios de luxo, imóveis e até aeronaves. Agora, os promotores retornaram após novas denúncias envolvendo a aquisição de mais um imóvel por parte do prefeito.

Segundo as acusações, a compra repetia o mesmo esquema identificado anteriormente: empresas e empreiteiras que venciam licitações da Prefeitura teriam sido responsáveis pelo pagamento e aquisição do bem em nome do prefeito e de pessoas próximas a ele.

O novo bem investigado é uma mansão avaliada em mais de R$4 milhões, localizada no condomínio de luxo Origem Fortim, no município de Fortim, no Ceará, a 135 km de Fortaleza. O imóvel está registrado em nome da Agropecuária JD, empresa cujo único sócio é o próprio Dr. Daniel. De acordo com as investigações, a mansão teria sido paga por companhias com contratos firmados com a Prefeitura de Ananindeua, caracterizando propina.

Agropecuária JD e irregularidades com Dr. Daniel

Não é de hoje que a empresa Agropecuária JD está envolvida em transações suspeitas; em 2024, o Ministério Público bloqueou as contas do Hospital Santa Maria, em investigações ligadas ao desvio de R$261 milhões do IASEP (Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará).

No entanto, três dias antes da decisão judicial, o hospital que já pertenceu ao prefeito Dr. Daniel, transferiu dois jatinhos para a Agropecuária JD.

Fonte: Debate Carajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/16:29:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...