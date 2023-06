Drogas no ônibus: PRF apreende mais de 11kg de maconha em Altamira e 3kg de cocaína em Benevides

As duas suspeitas detidas responderão por tráfico de drogas (Foto:Reprodução / Ascom PRF).

Nas duas apreensões de drogas, a PRF prendeu duas passageiras de ônibus intermunicipais por tráfico de entorpecentes

Uma mulher foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com mais de 11 kg de maconha, na noite de quarta-feira (14), durante fiscalização no km 630 da rodovia BR-230, no município de Altamira, sudoeste do Pará. Na noite anterior, na terça-feira (13), outra mulher foi presa por levar drogas. Mas dessa vez, o caso aconteceu em Benevides, nordeste paraense.

Por volta das 22h10, durante procedimentos de combate ao crime e transporte de ilícitos em ônibus, foi dada ordem de parada a um transporte intermunicipal em Altamira. O trecho, segundo a PRF, é rota do narcotráfico e comumente há apreensões de drogas no local pelos policiais rodoviários federais.

Durante a análise da documentação dos passageiros, uma mulher apresentou informações contraditórias a respeito da sua origem e destino, assim como a finalidade de sua viagem. A equipe constatou também que uma de suas malas possuía senha para abertura.

Questionada a respeito da senha, a passageira disse desconhecer e nem soube informar sobre o conteúdo que se encontrava no interior da bagagem. Diante das suspeitas, a equipe realizou a abertura da mala e encontrou 11.58 kg de maconha.

Questionada sobre o entorpecente, a passageira informou que reside em Manaus/AM e que pegou a droga numa feira da cidade. Afirmou também que recebeu R$ 2.000,00 para realizar o transporte para o município de Marabá, sudeste do Estado. Ela foi detida e encaminhada à Polícia Federal de Altamira. A suspeita responderá por tráfico de drogas.

Prisão em Benevides

Em Benevides, durante fiscalização no km 19 da BR-316, as equipes do Grupo de Policiamento Tático (GPT) e do Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF, abordaram um ônibus interestadual que realizava o itinerário Belém (PA) – Parnaíba, no Piauí.

Durante os procedimentos, o cão de faro apontou uma mala preta no bagageiro. Ao fiscalizar o conteúdo da mala foram encontrados aproximadamente 3 kg de cocaína. Uma passageira de 26 anos foi identificada como proprietária da mala com o ilícito. Ela afirmou aos policiais que não sabia o que tinha dentro da bagagem, pois um homem na rodoviária havia lhe entregado.

Por conta disso, a suspeita foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Marituba. Assim como no caso de Altamira, a mulher também responderá por tráfico de drogas.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/06/2023/15:23:24

