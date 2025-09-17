Drogas no sutiã e dinheiro na calcinha: “Princesinha do Tráfico” é presa

Foto:Reprodução | A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu, na última sexta-feira (12), Francisca Jayane da Silva, de 25 anos, conhecida como “Princesinha do Tráfico”. Ela é suspeita de integrar uma facção criminosa e de atuar no tráfico de drogas em Juazeiro do Norte, no interior do estado.

De acordo com as autoridades, contra Francisca havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza. A jovem foi localizada em sua residência, em um condomínio no bairro Aeroporto, durante uma ação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas Sul (Draco Sul).

No momento da prisão, os policiais apreenderam um aparelho celular que será analisado para auxiliar nas investigações.

Francisca Jayane já era conhecida da polícia. Em 2020, ganhou notoriedade ao ser flagrada escondendo dinheiro em peças íntimas durante uma abordagem.

Após os procedimentos cabíveis, a suspeita foi colocada à disposição do Poder Judiciário, segundo informou a PCCE.

