Drones de traficantes interrompem pousos e decolagens no aeroporto de Guarulhos

De acordo com a PF, ocorrência foi provocada por traficantes de drogas que tentavam levar para dentro do aeroporto pacotes de cocaína. (Foto:Divulgação/Aviação Guarulhos JPD).

Seis voos foram cancelados e outros 35 afetados de alguma forma devido a presença de drones

Drones utilizados por traficantes de drogas geraram caos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na noite desta quarta-feira (11/6).

Pousos e decolagens precisaram ser interrompidos por 46 minutos – mas as atividades já foram retomadas. Ao todo, 35 voos foram afetados e seis chegaram a ser cancelados.

Segundo as investigações, a suspeita fazia parte de um grupo criminoso estruturado que recrutava e preparava pessoas para transportar drogas de forma oculta, ingerindo-as e transportando-as em voos internacionais.

Segundo a Polícia Federal, traficantes de drogas tentaram levar para dentro do aeroporto três pacotes com 55 kg de cocaína cada. Há alguns meses, uma rota que parte da favela vizinha ao terminal e chega à área restrita de Cumbica foi descoberta pelos policiais.

Na noite de quarta (11), foi observada uma movimentação e a PF resolveu averiguar. Houve uma perseguição e os traficantes subiram drones para observar a posição das viaturas. Eles conseguiram fugir, mas a cocaína foi apreendida. Um inquérito foi aberto para apurar o caso.

A concessionária GRU Airport, que administra o aeroporto, informou que “imediatamente as autoridades competentes foram acionadas e as operações já estão normalizadas”. Ressaltou ainda que “o uso de drones nas imediações do sítio aeroportuário coloca em risco a aviação e a integridade das pessoas”.

Fonte: G1 de São Paulo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2025/13:45:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...