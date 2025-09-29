Drones em aeroportos aumentam riscos de colisão de voos

Foto: Reprodução | Foram vistos cerca de 95 drones próximos a aeroportos em dois anos.

Nos últimos dois anos, 95 avistamentos de drones próximos a aeroportos geraram riscos de colisão e prejuízos. Entenda a situação e suas consequências.

A Aeronáutica registrou 95 avistamentos de drones em áreas próximas a aeroportos nos últimos dois anos, com alto risco de colisão com aeronaves de grande e pequeno porte, segundo dados do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informado à Coluna pela Força Aérea Brasileira. Os relatos ocorreram nos aeródromos de São Paulo (Campos de Marte, Congonhas, Guarulhos e Viracopos), Rio de Janeiro (Jacarepaguá, Santos Dumont e Galeão), Minas Gerais (Confins e Pampulha), Goiás (Goiânia) e Distrito Federal (Brasília). Os drones provocaram desvios e cancelamentos de voos, além de prejuízos para as companhias aéreas e consumidores. Há duas semanas, um drone sob a rota de pouso de uma das pistas de Brasília paralisou as operações no aeroporto por meia hora. O DECEA é responsável pela fiscalização da navegação aérea, enquanto as autoridades policiais (PF e Civil) investigam a operação dos drones sob suspeita. Não há relatos sobre proprietários dos aparelhos identificados e autuados.

