Duas apostas acertam na Dupla de Páscoa e levam R$ 25 milhões cada

Foto: Reprodução | De acordo com a CEF, 1.048 apostas acertaram cinco dezenas no primeiro sorteio e conquistaram R$ 4.182,91, cada.

Duas apostas acertaram os números da Dupla de Páscoa – concurso de nº 2797 -, o sorteio especial da loteria realizado neste sábado (19), e receberão R$ 25.133.009,68 cada. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), uma delas foi realizada por canal eletrônico em Minas Gerais e outra em São Paulo (SP).

Confira os números sorteados:

05 – 18 – 22 – 27 – 31 – 46

De acordo com a CEF, 1.048 apostas acertaram cinco dezenas no primeiro sorteio e conquistaram R$ 4.182,91, cada. Outros 54.128 bilhetes acertaram quatro dos seis números sorteados e ganharão R$ 92,55, cada um.

Segundo sorteio

No segundo sorteio da edição especial, duas apostas ganhadoras levam R$ 2,4 milhões cada, sendo uma aposta de Leme (SP) e um bolão de 15 cotas feito em Cotia (SP). Desta vez, os números sorteados foram: 02-07-31-45-46-47.

Na segunda faixa do sorteio, 1.048 apostadores que acertaram cinco números receberão R$ 4.182,91 cada. Já no terceiro sorteio, o prêmio será de R$ 4.901,02 para cada um dos 805 apostadores que também acertaram cinco números.

Esta é a nona edição do concurso especial da Dupla Sena, que, assim como a Lotofácil da Independência e a Mega da Virada, não acumula. Ou seja, caso não haja acertadores na primeira faixa do sorteio, o prêmio principal é distribuído para a segunda faixa e, assim, até a última faixa de premiação.

Maior prêmio da história do concurso

O prêmio principal do concurso deste sábado, de R$ 50,3 milhões, é o maior da história da Dupla Sena, superando em 33,86% o sorteio especial do ano passado, que distribuiu R$ 37,5 milhões para dois apostadores. A arrecadação total do concurso foi de R$ 143,01 milhões, com mais de 57 milhões de apostas registradas.

Como receber o prêmio?

Após a sorte de ganhar, agora é receber o prêmio. Valores superiores a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal. O banco orienta que, por ser um título ao portador, o ganhador deve escrever seu nome completo e CPF no verso do recibo da aposta premiada, tornando o bilhete nominal. No caso de bolão, cada participante deve fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Prazo para retirada

Um detalhe importante é que o dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio. Caso não seja retirado nesse prazo, o valor é destinado para integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme Lei 13.756/18, que trata da destinação da arrecadação das loterias.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/04/2025/07:32:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...