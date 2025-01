Duas apostas do Pará faturam R$ 367 Mil na Lotofácil

Foto: Reprodução | Descubra o resultado do concurso 3283 da Lotofácil e os ganhadores de prêmios de R$ 367.355,36. Veja como funciona essa loteria popular.

O concurso 3283 da Lotofácil surpreendeu os jogadores nesta quarta-feira (2) com um total de treze apostas vencedoras, cada uma levando para casa um prêmio de R$ 367.355,36. E o mais emocionante: duas dessas apostas são do Pará, uma da cidade de Bannach e outra de Paragominas!

A Lotofácil, uma das loterias mais populares do Brasil, é conhecida por suas chances de ganho mais acessíveis. O sorteio de hoje trouxe as seguintes dezenas premiadas:

09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25

Como Funciona a Lotofácil?

A Lotofácil é uma loteria de fácil entendimento, como o próprio nome sugere. Para participar, basta marcar entre 15 e 20 números de um total de 25 disponíveis no volante. Você pode faturar prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou até mesmo as 15 dezenas sorteadas, como foi o caso dos 13 sortudos de hoje.

Além disso, os jogadores podem contar com recursos como a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números por você, ou a Teimosinha, para concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Quanto Custa Apostar na Lotofácil?

A aposta mínima na Lotofácil, com 15 números, custa apenas R$ 3,00. Ou seja, por um valor baixo, você pode tentar a sorte e quem sabe levar um prêmio que pode mudar a sua vida, como aconteceu com os ganhadores de Bannach e Paragominas.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/07:54:56

