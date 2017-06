Duas carretas se envolvem em acidente na BR-163 em Nova Mutum

O acidente envolvendo uma Scânia branca e uma Volvo branca, ocorreu hoje, no quilômetro 614 da rodovia estadual, na saída do município, sentido Lucas do Rio Verde. Os motoristas não tiveram ferimentos.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, houve uma colisão traseira. Por causa dos danos provocados no motor, a Scânia precisou de um guincho para ser removida. A outra carreta conseguiu seguir viagem. As causas e responsabilidades desse acidente estão sendo investigadas.

Foi o segundo acidente na 163, hoje. Próximo a Nova Mutum, conforme Só Notícias já informou, um Fiat Toro, branco, bateu na traseira de um caminhão Mercecees-Benz, hoje, na BR-163. Os dois trafegavam sentido Cuiabá. Ainda não se sabe o que ocasionou o acidente. O motorista, não identificado, estava cortou a mão, foi atendido pela equipe de socorristas da concessionária que administra a rodovia e levado a unidade de pronto atendimento em Mutum.

Fonte: Redação Só Notícias

