Duas mulheres denunciam delegado de importunação sexual em casa de show no Pará

(Foto: Deam/Divulgação) – Na madrugada de domingo (23), duas mulheres denunciaram um caso de importunação sexual contra um delegado da Polícia Civil do Pará ocorrido dentro de uma casa de show em Belém.

De acordo com o registro de boletim de ocorrência, ele chegou a passar a mão nas vítimas.

A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência e o caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). De acordo com o documento, o registro foi realizado às 1h30. No depoimento, o sargento Ezequias e o cabo Gonçalves do 2º Batalhão da Polícia Militar foram acionados por meio do Centro Integrado de Operações (Ciop).

Ao chegarem na casa de show, falaram com os seguranças e foram direcionados às vítimas. Elas disseram que o delegado teria praticado o crime de importunação sexual. Os policiais fizeram a abordagem e o homem se apresentou como delegado. Em seguida, foi apresentado na Deam, onde prestou depoimento e foi liberado.

A reportagem esteve na unidade policial para obter maiores informações, mas a equipe de plantão informou que não estava autorizada para falar sobre o caso. Foi solicitada nota para a assessoria de comunicação e até o fechamento desta edição não foi enviada.

