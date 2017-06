Duas mulheres e um bebê ficam feridos em acidente na BR-163, em Santarém

Condutor de motocicleta teria saído da pista e atingido as vítimas, segundo a PRF. Acidente aconteceu na noite de sábado (10) próximo à Comunidade São José.

Duas mulheres e uma criança foram atropeladas por uma motocicleta enquanto caminhavam em um trecho da Rodovia Federal Santarém-Cuiabá (BR-163), em Santarém, no oeste do Pará. As vítimas são da mesma família. O acidente aconteceu na noite de sábado (10) próximo à comunidade São José.

De acordo com a PRF, o motociclista seguia em direção ao planalto santareno e saiu da pista, atingindo as vítimas. No trecho, não havia sinalização horizontal e nem iluminação pública.

As vítimas foram identificadas como Ana Kátia Soares da Silva, de 41 anos, Lindalva Soares Silva, 18 anos, que carregava no colo Maria Eloisa Silva, de apenas um ano. Após o acidente, o prefeito de Belterra, Josiclélio Macedo que passava na BR-163, acionou o Serviço de Atendimento de Médico de Urgência (Samu).

Tanto as vítimas como o motorista foram levados ao Pronto Socorro Municipal (PSM) para atendimento médico. Conforme a PRF, o motociclista não foi submetido a exame de etilômetro (bafômetro), pois ele estava ferimentos no rosto. Porém, segundo o prefeito de Belterra, enquanto esteve no local do acidente, ele percebeu indícios de embriaguez no condutor da motocicleta.

O G1 entrou em contato com a assessoria do Pronto Socorro de Santarém para saber o quadro clínico das quatro pessoas.

Fonte: G1 Santarém.

