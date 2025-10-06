Duas pessoas morrem após naufrágio de embarcação no Pará

Foto:Reprodução | Barco conhecido na região afundou durante forte maresia quando seguia para Belém; parte da tripulação conseguiu escapar.

Duas pessoas morreram no final da tarde desta sexta-feira (3) após o naufrágio do barco “Luiz Guilherme”, uma das embarcações mais conhecidas da ilha do Marajó, no Pará. O acidente ocorreu nas proximidades da comunidade de Olaria, em Ponta de Pedras, quando o barco seguia rumo a Belém para buscar mercadorias.

De acordo com testemunhas, o “Luiz Guilherme” foi surpreendido por fortes maresias e afundou rapidamente. Parte da tripulação conseguiu se salvar, mas dois homens ficaram presos dentro da embarcação e não resistiram. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o barco já está parcialmente submerso, enquanto moradores e pescadores tentam prestar socorro com embarcações menores.

As autoridades locais foram acionadas para realizar o resgate e apurar as causas do naufrágio.

Fonte: Roma News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...