Duas pessoas morrem e três crianças ficam feridas em acidente, no Pará

A noite de sexta-feira (29) ficou marcada por uma das ocorrências mais trágicas no trânsito de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará.

Um grave acidente na Avenida São João, popularmente conhecida como Rua da Barriguda, resultou em duas mortes e deixou três crianças feridas, entre elas um menino de 11 anos em estado gravíssimo.

O que deveria ser um momento de lazer para famílias da região se transformou em cena de devastação. Câmeras de monitoramento instaladas no local registraram o exato momento da colisão.

Nas imagens, é possível ver duas motocicletas reduzindo a velocidade ao passar por um quebra-molas, em frente à árvore que dá nome à via, em uma conduta considerada prudente no trânsito.

Em seguida, um veículo Chevrolet Captiva branco surge em alta velocidade. O motorista ainda tentou frear, mas perdeu o controle e atingiu as duas motocicletas em sequência, com menos de um segundo de intervalo entre os impactos.

A força da batida arremessou as vítimas a vários metros de distância, ceifando instantaneamente a vida de um homem e de uma mulher, cujas identidades ainda não foram oficialmente divulgadas.

Entre os sobreviventes estão três crianças que foram socorridas e encaminhadas ao hospital municipal. O caso mais delicado é o de um menino de 11 anos, que permanece em coma induzido e luta pela vida sob cuidados intensivos.

As outras duas crianças feridas também receberam atendimento, mas o estado de saúde não foi detalhado pela equipe médica.

