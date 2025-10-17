Duas pessoas são presas suspeitas de furto de combustível, em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | Suspeitos foram flagrados com 5,8 mil litros de combustível e mais de R$ 100 mil em espécie.

Dois homens suspeitos de envolvimento em um esquema de furto de combustível foram presos na madrugada desta sexta-feira (17), em Santarém, oeste do Pará. As prisões em flagrante foram realizadas pelo patrulhamento fluvial da Polícia Militar na comunidade Ponta de Pedras.

Com os suspeitos, a polícia encontrou 5,8 mil litros de óleo diesel, R$ 113 mil em espécie e um arma de fogo sem documentação.

De acordo com informações da PM, o combustível foi furtado de um rebocador da empresa Transdourado. Segundo a polícia, a dupla havia ido até a região de Ponta de Pedras para buscar o material.

O 1º tenente Rafael Fuziel, da Polícia Militar, informou que os dois foram apresentados na delegacia na manhã desta sexta e que as investigações continuam para apurar o envolvimento de outras pessoas no esquema.

Outros casos

No plantão policial da 16ª Seccional Urbana de Santarém, outros casos foram apresentados no plantão de quinta para sexta. Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, foi detido no bairro Área Verde.

Outro homem foi apresentado na delegacia após se envolver em um acidente de trânsito. Há suspeitas de ele estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...