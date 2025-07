Duas praias de Belém são consideradas impróprias para banho

Praia do Amor, em Outeiro. — Foto: Fernando Sette / Agência Belém

Praia do Amor (Outeiro) e Praia do Farol (Cotijuba) devem ser evitadas por veranistas

Um levantamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) identificou que duas praias de Belém não estão próprias para banho neste veraneio: a praia do Amor, em Outeiro, e a

, em Cotijuba. Os dois pontos apresentaram índices de coliformes fecais acima do permitido, o que indica risco à saúde dos banhistas.

A análise da balneabilidade foi realizada entre 19 de maio e 20 de junho de 2025 e avaliou 20 pontos de banho em cinco regiões: Mosqueiro, Outeiro, Cotijuba, Icoaraci e ilha do Combu. De acordo com a Semma, apenas esses dois locais foram classificados como impróprios, enquanto os demais apresentaram qualidade de água satisfatória.

Mosqueiro, Combu e Icoaraci têm praias liberadas para o banho

Apesar das exceções, a maioria das praias de Belém está apta para o banho. Dos 20 pontos analisados, 18 foram considerados próprios, com destaque para Mosqueiro, onde todas as praias monitoradas – Areião, Chapéu Virado, Farol, Murubira, Marahu, Paraíso e São Francisco – estão liberadas.

Na ilha do Combu, as áreas de banho nos restaurantes Matapy, Solar da Ilha e Ribeirinho também apresentaram boa qualidade da água. Em Icoaraci, a praia do Cruzeiro foi aprovada no levantamento.

Em Outeiro, além da praia do Amor (imprópria), Brasília, Belo Paraíso e Grande foram consideradas próprias. Já em Cotijuba, mesmo com a restrição na praia do Farol, estão liberadas as praias Vai Quem Quer, Amor (outra faixa), Funda e Saudade.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2025/07:00:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...