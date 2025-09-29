Duelo entre Popó e Wanderlei termina em briga generalizada; veja vídeo

Foto: Reprodução | Antes do anúncio oficial da vitória de Popó, membros das duas equipes invadiram o ringue, iniciaram a confusão e Wanderlei acabou nocauteado.

O duelo entre Popó Freitas e Wanderlei Silva não terminou da forma esperada pelos espectadores. Neste sábado, os dois lutadores se enfrentaram no combate principal do Spaten Fight Night, em São Paulo. A luta estava prevista para oito rounds, no entanto, Wand foi advertido em três momentos do embate e o confronto terminou no quarto round, com vitória para o tetracampeão mundial de boxe.

Depois do árbitro decretar o fim do embate, os membros das equipes de Popó e Wanderlei entraram no ringue e uma briga generalizada começou. No meio da confusão, Wanderlei foi agredido com um golpe de direita no queixo e caiu na lona.

O lutador de 49 anos ficou desacordado por algum tempo e só se levantou cerca de 4 minutos após ser golpeado. Wanderlei precisou de ajuda para sair do ringue. Fabricio Werdum, um dos membros do corner do “Cachorro Louco” e que também se envolveu no episódio, o acompanhou no momento.

A lenda do MMA recebeu atendimento, foi levada para ambulância em uma maca e encaminhada para o Hospital São Luiz, na Zona Sul de São Paulo. De acordo com seu empresário, a medida foi apenas uma precaução, já que Wanderlei havia recobrado a consciência antes de deixar o local. Após cerca de quatro horas fazendo exames – sem alterações significativas na cabeça e na coluna cervical – e passando por sutura, Wanderlei recebeu alta.

