Duelo no Pará, um com faca, outro com revólver: os dois morrem

(Foto: Reprodução) – Uma briga entre Ailson Leão da Silva e Daniel de Sousa Muniz terminou em tragédia para os dois

Um violento confronto entre dois homens acabou em tragédia no último fim de semana, em um assentamento localizado na zona rural de Curionópolis, no sudeste do Pará, a cerca de 27 quilômetros do histórico distrito de Serra Pelada. O desfecho foi fatal para ambos os envolvidos: Ailson Leão da Silva e Daniel de Sousa Muniz morreram no local após um embate sangrento que envolveu golpes de faca e disparos de arma de fogo.

De acordo com as autoridades policiais, o caso foi registrado por volta das 21h30. As circunstâncias que levaram ao confronto ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas. O que se sabe até o momento é que os dois homens teriam iniciado uma luta corporal intensa.

Durante a briga, segundo o jornal Correio de Carajás, um deles atacou o outro com uma faca. Ferido, o homem esfaqueado reagiu sacando uma arma de fogo e atirando contra o agressor.

O resultado foi devastador: ambos caíram mortos ainda no local, transformando o assentamento em palco de um duelo fatal, quase como em um velho faroeste rural, onde a violência parece ter falado mais alto do que qualquer tentativa de resolução pacífica.

Peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves estiveram na cena do crime, realizando os levantamentos técnicos e removendo os corpos para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso, que deverá ter novos desdobramentos nos próximos dias, a partir da oitiva de testemunhas.

O episódio evidencia mais uma vez o clima de tensão e violência latente em áreas rurais isoladas, muitas vezes marcadas por conflitos territoriais e disputas pessoais. Um simples desentendimento — cuja origem ainda é um mistério — foi o estopim para um embate brutal que ceifou duas vidas de forma imediata.

Fonte: Ver o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2025/15:09:01

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

