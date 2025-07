Dupla arromba caminhão e faz compras com cartão roubado em Parauapebas (PA)

Foto:Reprodução | O crime foi registrado por câmeras de segurança da região.

Na madrugada desta terça-feira (1º), dois suspeitos arrombaram um caminhão estacionado na Rua Canadá, no bairro Vila Rica, em Parauapebas, causando prejuízo e revolta à vítima. O crime foi registrado por câmeras de segurança da região.

Segundo o relato do proprietário do veículo, os criminosos quebraram o vidro da porta do caminhão e invadiram a cabine. Eles reviraram tudo, consumiram produtos da geladeira, levaram uma mochila, dinheiro, cartões de crédito e um rádio comunicador (rádio PX).

O cartão da vítima possuía tecnologia de aproximação, e os ladrões o utilizaram para fazer diversas compras durante a madrugada. As imagens mostram a dupla caminhando pela rua com a mochila da vítima e o rádio comunicador nas mãos, enquanto consumiam itens furtados do caminhão.

De acordo com a vítima, os criminosos passaram o cartão em vários estabelecimentos comerciais da cidade, gerando cerca de R\$ 2 mil em prejuízos apenas com os débitos. Somando os danos materiais, como o vidro quebrado e os demais itens levados, o prejuízo ultrapassa R$ 5 mil.

A Polícia investiga o caso e busca identificar os suspeitos com base nas imagens das câmeras de segurança. Até o momento, ninguém foi preso.

Fonte: Portal Pebão /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2025/07:00:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...