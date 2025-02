Dupla de assaltantes morrem em confronto com a polícia no município de Trairão (PA)

Foto: Reprodução | Ação rápida da PM resulta em confronto com indivíduos armados e motocicleta roubada é recuperada.

No domingo, 9 de fevereiro de 2025, durante rondas em Trairão, sudoeste do Pará, a Polícia Militar foi acionada após o registro de um furto de motocicleta na frente do evento “Forró dos Velhos”. Após diligências sem sucesso na área urbana, os policiais seguiram para estradas vicinais e encontraram a motocicleta furtada escondida sob galhos. Como não podiam transportá-la devido ao compartimento da viatura estar ocupado, contataram um investigador da Polícia Civil para ajuda.

Enquanto transportavam a moto recuperada, a guarnição avistou dois indivíduos em uma motocicleta Honda Pop que seguiam em direção ao local do furto. Ao tentarem abordá-los, os suspeitos tentaram fugir e um deles disparou contra a viatura. A perseguição resultou em um acidente devido à lama na estrada, e os indivíduos caíram.

Em resposta à agressão, os policiais revidaram os disparos. Após o confronto, ambos os suspeitos foram encontrados feridos e transportados para o hospital municipal, onde foram declarados mortos. As vítimas foram identificadas como Fabrício de Sousa Silva, que portava uma arma calibre .38 e tinha várias passagens pela polícia, e Adriano Ramos dos Santos, que estava armado com um revólver calibre .22.

O caso foi registrado na delegacia de polícia civil do município de Trairão, para os devidos procedimentos legais.

