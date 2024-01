Dupla de moto mata jovem de 23 anos em via pública

Uma dupla em uma motocicleta tirou a vida do jovem. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento do crime

A Polícia Civil começou a investigar o assassinato de um jovem de 23 anos ocorrido na noite da última quinta-feira (18), em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará.

A vítima foi identificada como Miqueias da Silva de Oliveira. Segundo informações de testemunhas, ele era morador de Xinguara, sul do Pará, e havia mudado recentemente para Canaã dos Carajás. O crime ocorreu no Bosque da Matinha, por volta das 21h. O corpo será sepultado na cidade de Xinguara.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra dois indivíduos em uma moto atirando várias vezes contra o jovem, que já estava caído em via pública. O jovem também estava em uma motocicleta quando foi baleado. Após o crime uma da equipe Polícia Militar esteve preservando o local.

Uma equipe de policiais civis também esteve lá, onde foram encontradas 17 cápsulas de pistola, para coletar pistas que possam auxiliar nas investigações em torno do crime, que tem características de “acerto de contas”.

Quem tiver informações que possam auxiliar as autoridades pode informar gratuitamente pelo Disque Denúncia 181. A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/15:44:04

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

