Dupla é presa após roubo a grupo de corredores em Belém

Pertences da vítima encontrados com os suspeitos | Divulgação/PC

Criminosos foram identificados e capturados semanas após o ataque a grupo de esportistas

Dias depois do assalto que gerou revolta entre praticantes de corrida em Belém, dois homens foram presos acusados de roubar um grupo de corredores nas ruas da capital. O crime aconteceu em maio deste ano, mas os suspeitos só foram localizados e detidos agora, após investigações conduzidas pela Polícia Civil.

As prisões preventivas foram autorizadas pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém e cumpridas por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), da Polícia Civil do Pará (PCPA).

De acordo com o delegado Arthur Braga, responsável pelas investigações sobre o caso, os criminosos atacaram as vítimas de forma violenta enquanto elas praticavam atividade física.

“As vítimas foram abordadas de maneira agressiva durante um momento de lazer e bem-estar. Desde então, nossa equipe trabalhou intensamente para identificar os envolvidos”, afirmou o delegado.

Durante as diligências, os investigadores conseguiram recuperar parte dos objetos roubados, entre eles um relógio e um cordão de ouro. Ambos foram reconhecidos e devolvidos aos donos. A dupla foi levada à delegacia e permanece à disposição da Justiça, onde responderá por roubo qualificado.

Medida para garantir segurança

Segundo a Polícia Civil, as prisões são importantes para preservar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos suspeitos e a gravidade do crime. A investigação continua para apurar se eles têm relação com outros casos semelhantes ocorridos em Belém.

