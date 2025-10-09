Dupla é presa em flagrante após aplicar golpe em idosa dentro de agência bancária, sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Os suspeitos foram identificados como Carlos Ramiro Lima Ramos e Nilton Vicente Barros.

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil na manhã de terça-feira (7), após aplicarem um golpe de estelionato contra uma idosa dentro de uma agência bancária localizada na Avenida Nagib Mutran, bairro Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. Os suspeitos foram identificados como Carlos Ramiro Lima Ramos e Nilton Vicente Barros.

De acordo com a 16ª Superintendência Regional de Polícia Civil do Sudeste do Pará, os homens se aproximaram da vítima sob o pretexto de ajudá-la a sacar um benefício no caixa eletrônico. No entanto, aproveitaram-se da confiança da idosa para realizar um empréstimo fraudulento de R$ 2.598,24 em sua conta e, em seguida, transferiram R$ 1.950,00 para contas de terceiros.

O crime foi descoberto quando a idosa percebeu movimentações suspeitas em sua conta e procurou o gerente da agência. O banco acionou imediatamente o setor de combate a fraudes, que repassou as informações e imagens de segurança à Polícia Civil. Agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e da Delegacia da Criança e do Adolescente (DEACA) foram mobilizados e conseguiram localizar os suspeitos ainda nas proximidades do banco.

A dupla foi interceptada em um veículo Hyundai HB20 azul, onde recebeu voz de prisão. Carlos Ramiro e Nilton Vicente foram encaminhados à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, onde permanecem à disposição da Justiça.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2025/ 07:00:00

