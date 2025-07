Dupla é presa em flagrante por aplicar golpe em idoso no Pará

Foto:Reprodução | A prisão foi efetuada pela Polícia Civil na última terça-feira (01)

A Polícia Civil prendeu, em flagrante, dois suspeitos de aplicar um golpe contra um idoso na última terça-feira (01), no município de São Caetano de Odivelas, no Pará.

A vítima procurou a delegacia após perceber uma transferência via PIX feita de sua conta para outra conta, aberta em seu nome em um banco diferente. Ele afirmou que não havia criado conta nesse outro banco.

Segundo o relato, um dia antes do golpe, o idoso foi até a casa de um dos acusados para tentar antecipar o salário.

No local, a mulher se ofereceu para ajudar com as operações bancárias. Aproveitando-se da confiança da vítima, ela solicitou os documentos e o orientou a fazer uma verificação facial. Em seguida, informou que o dinheiro estaria disponível apenas no dia seguinte.

Durante o depoimento, a mulher alegou que a ideia havia partido do companheiro. No entanto, a polícia localizou o homem, que assumiu o crime e tentou proteger a companheira. Após análise dos celulares dos suspeitos, os agentes constataram que o dinheiro ainda estava na conta da mulher.

Diante das provas, os dois foram autuados em flagrante pelo crime de estelionato contra idoso e permanecem à disposição da Justiça.

Fonte: PCPA /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2025/07:00:22

