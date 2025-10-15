Dupla é presa em Marabá com carro roubado que seria vendido, no sudeste do Pará

Foto: Reprodução | Veículo foi recuperado pela Polícia Militar durante abordagem na BR-230, no Residencial Cidade Jardim

Na madrugada desta quarta-feira (15), por volta das 2h20, policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) recuperaram um carro com registro de roubo e prenderam dois homens suspeitos de receptação, em Marabá, sudeste do Pará. A ação ocorreu na BR-230, no Residencial Cidade Jardim.

Durante patrulhamento de rotina, a guarnição avistou um veículo Fiat Uno Mille Way Econ, de cor prata e placa MWZ-1649, estacionado em frente a uma empresa localizada às margens da rodovia. Ao verificar a situação do automóvel, os policiais constataram que ele possuía restrição de roubo.

O motorista, identificado como Matheus Silva Costa, estava dentro do carro no momento da abordagem. Aos militares, ele afirmou que aguardava Wagner Corrêa de Medeiros, que o orientaria sobre onde deixar o veículo, já que não conhecia bem a cidade.

Pouco depois, Wagner chegou ao ponto indicado pilotando uma motocicleta e também foi abordado pela equipe. Ele confessou que havia ido ao encontro de Matheus para auxiliá-lo na locomoção. Segundo relato de Matheus, o automóvel seria vendido na zona rural de Marabá.

Diante dos fatos, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceram à disposição da Justiça. A Polícia Militar informou que foi necessário o uso de algemas durante a condução, para garantir a segurança da equipe e dos próprios detidos. O veículo recuperado será devolvido ao proprietário após os procedimentos legais.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/15:24:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...