Dupla é presa pela PM por tráfico de drogas no Pará

(Foto: Reprodução) – A Polícia Militar fazia rondas no bairro Cidade Nova quando avistou um homem em atitude suspeita em um local conhecido pela venda de entorpecentes

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na terça-feira (26/8), em Breves, no Arquipélago do Marajó, suspeitos de tráfico de drogas.

Segundo o portal Notícia Marajó, a PM fazia rondas pela rua Lourenço Borges, no bairro Cidade Nova, quando abordou um homem em atitude suspeita em frente a uma vila de kitnets, local já conhecido pelo intenso movimento de venda de drogas. Com ele, os policiais encontraram dois papelotes de maconha.

Ainda conforme o Notícia Marajó, o suspeito, ao ser questionado, teria informado que havia comprado o entorpecente em uma residência próxima. A equipe policial seguiu até o endereço citado, onde o morador autorizou a entrada dos policiais.

Durante as buscas, foram apreendidos 18 papelotes de maconha, uma porção maior da mesma droga, além de material que seria para embalar o entorpecente, uma balança de precisão e R$ 30.

A dupla foi conduzida, junto com o material confiscado, para a delegacia de Polícia Civil de Breves. Em nota, a instituição informou que “dois suspeitos foram apresentados pela Polícia Militar à delegacia de Breves, onde foram presos em flagrante por tráfico de drogas e estão à disposição da Justiça”.

Fonte: Debate Carajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2025/14:59:48

