Dupla é presa por direção perigosa e invasão de domicílio em Santarém

Os suspeitos foram encontrados dentro de uma casa no bairro Urumari — Foto: Blog do Pião

Durante a abordagem, os homens afirmaram que, além de não possuírem habilitação, estavam em posse de drogas e de uma arma de fogo, que não foram encontradas pela Polícia.

Na tarde deste sábado (29), dois homens foram presos por direção perigosa no bairro Urumari, em Santarém, oeste do Pará. A dupla foi flagrada pela Polícia Militar trafegando em atitude suspeita pela avenida Dom Frederico, quando, ao perceber a aproximação da viatura, tentaram fugir em alta velocidade.

Segundo informações do tenente Alciomar, a guarnição estava em ronda quando avistou os suspeitos e tentou realizar uma abordagem. No entanto, os homens fugiram, atravessando os bairros Janderlândia E Urumari, e entraram em um beco de difícil acesso, onde abandonaram a motocicleta.

Na tentativa de escapar, os suspeitos invadiram uma residência sem a permissão da proprietária e se esconderam dentro de um dos quartos.

Os policiais iniciaram buscas e conseguiram localizar os dois suspeitos dentro do imóvel. Durante a abordagem, os homens afirmaram que, além de não possuírem habilitação, estavam em posse de drogas e de uma arma de fogo por isso tentaram fugir. A arma quanto a droga não foram encontradas pela Polícia.

“Estamos realizando buscas pelos quintais onde eles pularam durante a fuga para tentar localizar a arma”, destacou o tenente Alciomar.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis e responderá por direção perigosa e violação de domicílio. O caso segue sob investigação para apurar se os suspeitos possuem envolvimento em outros crimes na cidade.

