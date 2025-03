Dupla é presa por furtar casa em Breu Branco

(Foto: Reprodução) – A ação foi realizada por uma equipe do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM).

Uma equipe do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM), Unidade vinculada ao Comando de Policiamento Regional (CPR IV), prendeu dois indivíduos pelo crime de furto em uma residência, no município de Breu Branco, localizado na região sudeste do Pará.

Após o crime, que teria acontecido na tarde do dia anterior, a vítima registrou o boletim de ocorrência na Seccional de Polícia Civil. Por conseguinte, para as guarnições da Polícia Militar a vítima informou que conhecia a dupla suspeita de ter cometido o furto e que possuía informações sobre a sua localização.

Imediatamente, os policiais se deslocaram e realizaram o cerco ao redor do local indicado, onde um dos suspeitos foi localizado. Após averiguações, foram encontradas duas armas de fogo, sendo uma espingarda 32 e um revólver calibre 38 e quatro munições intactas. O mesmo confessou ter participado do crime e relatou a localização de um segundo suspeito que estaria com parte dos materiais furtados.

Ao chegar ao local, o segundo indivíduo foi encontrado, juntamente com os objetos furtados e uma espingarda calibre 20. Após recuperação dos objetos roubados, todos os envolvidos e as armas de fogo foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, onde o fato foi registrado.

Fonte: Ingrid Sales – PM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2025/15:01:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...