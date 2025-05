Dupla é presa suspeita de arrancar a cabeça de homem no interior do Pará

Dupla presa suspeita de homicídio em Novo Repartimento. (Foto: Polícia Civil)

O crime ocorreu na segunda-feira (19/5), na Vila Santa Isabel, cerca de 40 quilômetros da sede do município

A Polícia Civil investiga a morte de Dionildo de Moraes Gomes, assassinado com golpes de foice e machado em Novo Repartimento, sudeste do Pará. O crime ocorreu em um bar na madrugada de segunda-feira (19), na Vila Santa Isabel, zona rural do município. Dois suspeitos foram presos pela prática do crime de homicídio doloso horas após o assassinato. A vítima teve a cabeça arrancada do corpo.

Segundo a PC, a equipe policial tomou conhecimento sobre um homicídio em um bar, a cerca de 40 quilômetros da sede do município, e foi até o local para apurar o caso. No perímetro, os policiais civis encontraram o corpo da vítima e os possíveis instrumentos utilizados no crime.

Conforme testemunhas, momentos antes do assassinato, tanto a vítima quanto os suspeitos estavam consumindo bebida alcoólica. Após o fechamento do estabelecimento, os três saíram juntos.

Ainda segundo as informações preliminares, poucos minutos depois, a proprietária do bar ouviu um barulho vindo do quintal. Ela foi até o local para ver do que se tratava e encontrou o corpo de Dionildo já sem vida. Os suspeitos haviam fugido. Segundo os moradores, a vítima foi assassinada com diversos golpes de foice e teve a cabeça decepada com o uso de um machado. As armas utilizadas no crime, que estavam próximas à área, foram encaminhadas pelos policiais ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. O corpo também foi periciado e removido ao IML.

As prisões dos suspeitos ocorreram durante a tarde, por volta das 14h10. Um dos investigados, identificado como ‘Pintadinho’, compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia Civil e foi detido. Ele então conduziu os policiais até a residência do segundo suspeito, que foi encaminhado à unidade policial para prestar esclarecimentos e também recebeu voz de prisão. Ambos estão à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam para esclarecer a motivação do crime e confirmar a autoria do homicídio brutal.

