Dupla é presa suspeita de matar idoso de 71 anos em Alenquer, no PA

Crime teria acontecido há dois dias, mas corpo da vítima foi encontrado nesta sexta-feira (23). Jovem de 19 anos confessou ter matado, o outro suspeito nega participação.

Após o corpo de um idoso identificado como Rosivaldo Monteiro, de 71 anos, ser encontrado em uma casa no bairro Independência, em Alenquer, no oeste do Pará, na manhã desta sexta-feira (23), as Polícias Civil e Militar prenderam duas pessoas, sendo que uma delas confessou o crime.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que um dos suspeitos estaria em uma embarcação e seguiria viagem para Manaus (AM). Os policiais usaram uma lancha para abordar o barco e prender o suspeito. Ainda segundo a polícia, ele informou o local onde outro suspeito estava e negou participação.

A guarnição voltou para o município e prendeu o segundo suspeito, um jovem de 19 anos. Em depoimento ele confessou que teria cometido o crime embriagado porque a vítima teria abusado de uma criança da família há alguns anos.

Os dois estão presos na delegacia de polícia de Alenquer e aguardam transferência para a Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, na comunidade Cucurunã, em Santarém.

O crime

O corpo de Rosivaldo Monteiro foi achado por populares na manhã desta sexta-feira em uma casa na Estrada da Praia, no bairro Independência. O idoso estava com vários ferimentos pelo corpo, provavelmente feitos por um facão e um amortecedor de carro. As investigações apontam que o crime teria acontecido há dois dias.

De acordo com a polícia, Rosivaldo já teve o corpo liberado para velório e sepultamento.

