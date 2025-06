Dupla em moto assalta homem e é atacada e perseguida por cachorros no Pará

(Foto: Reprodução) – Câmeras de segurança registraram o crime, que ocorreu na rua Santa Júlia, no bairro do Icuí-Guajará

Câmeras de segurança registraram um assalto na noite de segunda-feira (9/6), na rua Santa Júlia, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Grande Belém. Dois homens armados participaram do crime e foram perseguidos por um cachorro na fuga.

As imagens, divulgadas pelo perfil Cidade Nova Ananindeua no Instagram, mostram um homem de camisa amarela sentado em um banco às 20h05. Ele mexe no celular enquanto crianças brincam na via. De repente, os criminosos surgem em uma motocicleta e abordam a vítima.

O garupa desce do veículo e toma o aparelho, enquanto aponta uma arma ao homem. No mesmo momento, o condutor da moto aponta uma arma para uma criança do outro lado da rua, que corre para dentro de um imóvel. Um dos cães, que está perto da vítima, avança em direção ao garupa, que tenta se defender das mordidas com uma bicicleta que estava parada no local.

Depois a dupla retorna ao veículo e vai embora. Um cachorro ainda persegue os criminosos. A vítima leva as mãos ao rosto e vai até uma casa. Depois a filmagem termina.

Fonte: Ingrid Sales – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2025/15:50:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...