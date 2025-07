Dupla em moto executa homem com vários tiros, em Tomé-Açu

(Foto: Reprodução) – A vítima, depois foi identificada como Anderson dos Santos Lopes, de 30 anos.

Na manhã de segunda-feira (21), por volta das 8h30, a Polícia Militarrecebeu informações de um homicídio ocorrido em Quatro Bocas de Tomé-Açu, mais precisamente no bairro da Serraria, na rua Benedito Santana.

Já no local, moradores da área disseram que pela madrugada, por volta das 3h, ouviram disparos de arma de fogo e que ao amanhecer encontraram um homem morto a tiros. A vítima, depois foi identificada como Anderson dos Santos Lopes, de 30 anos.

Ainda no local, possíveis testemunhas disseram que Anderson estava acompanhado de uma mulher quando surgiram dois homens não identificados numa motocicleta e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra Anderson, o qual morreu no local.

Ainda de acordo com as informações colhidas pela PM, a vítima morava no Distrito de Palmares, em Tailândia, e sempre visitava Quatro Bocas de Tomé-Açu, onde no dia do crime iria dormir numa casa, onde foi executado às proximidades, inclusive uma chave da possível residência foi encontrada próximo ao corpo de Anderson.

Buscas foram realizadas pela PM, porém nenhum suspeito de envolvimento no crime foi encontrado e nem identificado. A motivação ainda será revelada pela Polícia Civil, após o término do inquérito policial instaurado.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2025/14:11:30

