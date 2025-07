Dupla quase mata homem com tiro na testa ao confundi-lo com outra pessoa, em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (28), Miguel Firmino foi surpreendido por dois indivíduos armados quando estava em uma parada de ônibus, na Comunidade Tipizal, região do planalto em Santarém.

Segundo informou à nossa reportagem, antes de chegar na parada de ônibus, o seu vizinho já havia sido abordado pela dupla que perguntou se ele era marido de uma mulher chamada Aurilene. Após dizer que não, foi liberado.

Com Miguel aconteceu a mesma situação logo em seguida. Ao chegar na parada em cerca de 5 minutos, os dois chegaram já afirmando: “É esse aí, é esse aí” e apontando a arma em sua direção.

“O cara desceu da moto, apontou no meio da minha testa e só deu um estalo, eu acho que não saiu bala, senão eu estava morto né? O outro gritou, dali, dali, aí ele já começou a lambar o revólver, eu meti o meu braço aqui, deu três porradas, o revólver voou lá para longe e abri na carreira”, detalhou.

Ao ser questionado sobre um possível motivo para quase ser morto, Miguel contou que não deve nada a ninguém e que apenas ouviu falar que existe uma mulher com esse nome que chegou a poucos dias próximo a sua casa, mas que não a conhece.

Após a tentativa de homicídio, os dois indivíduos fugiram em uma motocicleta e devido ainda estar escuro não foi possível identificar nenhuma das características físicas. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2025/07:00:06

